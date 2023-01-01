рф вкладывает деньги в ИПСО, некоторые постановки могли бы потянуть на «Оскар» или «Золотой глобус», - разведка

рф постоянно проводит против Украины информационно-психологические операции (ИПСО), привлекая очень мощные и дорогостоящие силы.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Укринформ.

– В целом подобными операциями занимаются группы, работающие во всех российских спецслужбах: это и фсб, и гру, отдельно есть центры ИПСО и в генштабе рф. Если говорить о количестве ИПСО в россии, то это самая масштабная боевая сеть, которая сегодня существует, наверное, в мире, – сказал Юсов.

По его словам, ИПСО – «это история не только о распятом мальчике, которого физически не было».

– Много случаев, когда дорогостоящие постановки, целые театральные действа происходят. В частности, это вагоны с российскими военными, которые катаются туда-сюда, чтобы создать очередную информационную волну о том, что скоро будет нападение из Беларуси, - отметил представитель разведки.

Он также привел в пример заявления россии о том, что Украина якобы обстреливает Запорожскую атомную электростанцию.

- Это системная и дорогостоящая работа. И есть такие ИПСО, которые могли бы потянуть на Оскар или Золотой глобус, - заметил Юсов.

Представитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров отметил, что понятие ИПСО в прошлом году вошло в массовое употребление, оно предполагает манипуляцию, побуждение к определенным действиям объекта.

- достигается путем заявлений, пропаганды, действий и подстроенных вещей по определенному сценарию. То есть, ИПСО – это искажение информационного поля, – пояснил он.

По словам экспертов, ключевые атаки ИПСО сейчас направлены на подрыв стойкости украинского общества, в частности в связи с отключениями электроэнергии и дискредитацию мобилизации, подрыва веры во власть. Также есть спекуляции на тему хищения оружия, голода из-за войны. Кроме того, россия будоражит мир ядерной тематикой.