ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В нескольких регионах объявлена воздушная тревога

Уже 337-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 25 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 26 января.

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07:34 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес 37 авиационных и 10 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Днепр и Запорожье. Совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня, под поражение попали и жилые дома в Херсоне. По предварительной информации, ночью враг применил 24 ударных иранских дрона «Шахед-136». Все они уничтожены силами обороны Украины.

Есть большая опасность последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Понеся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется.

Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Марьинка, Угледар и Павловка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении противник обстрелял районы Леоновки, Ясной Поляны и Михалькиной Слободы Черниговской области и Строительного, Волфиного и Тимофеевки Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы двадцати населенных пунктов. Среди них – Бударки, Волчанские Хутора, Липцы, Волчанск, Красное и Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении огневому влиянию подверглись Синьковка, Ивановка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Макеевка, Площадка, Червонопоповка и Невское Луганской области и Веригинского лесничества и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели двадцать два населенных пункта, в частности, Ивановское, Краснополовка, Спорное, Бахмут, Озаряновка, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Бердичи, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы Богоявления, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы двадцати пяти населенных пунктов, Среди них - Времовка, Свободное Поле, Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать мирные города и села. Пострадали двадцать населенных пунктов, в том числе Берислав, Антоновка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

На временно оккупированной территории Автономной республики Крым враг проводит подготовительные мероприятия к очередной волне мобилизации. Так, до 29 января текущего года все так называемые государственные и частные учреждения должны подать списки лиц на бронь военным комиссариатам. Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля. Вместе с тем, с 1 февраля текущего года все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и учреждениях будут прекращены, а все запланированные средства - перенаправлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, уничтожены 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, 4 БпЛА типа «Орлан-10» и один - типа «Суперкам».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили один пункт управления, 12 районов сосредоточения живой силы и четыре боеприпаса российских оккупантов.

07:27 В восьми областях и в одной громаде Кировоградщины утром объявлена воздушная тревога.

07:01 Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные танки для Украины - это "железный кулак" для прорыва российских линий обороны и освобождения оккупированных территорий.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на CNN.

– Мы будем использовать их как своеобразный металлический кулак, или железный кулак, чтобы прорвать линию обороны нашего врага, – сказал Резников.

Он добавил, что Украина должна "продолжать контрнаступательную кампанию по разным направлениям для освобождения временно оккупированных территорий".

Также, по словам Резникова, "список желаний" Украины включает западные истребители. А первоочередным приоритетом для Украины являются системы противовоздушной обороны.

06:46 Село Максимовка Первомайской поселковой громады Николаевской области находилось в российской оккупации с 9 марта по 10 ноября 2022 года. До начала полномасштабной войны в Максимовке проживало ориентировочно 100 человек, по состоянию на 25 января 2023 в селе остается 12 жителей, передает Суспільне.

05:47 Компания-производитель американских истребителей F-16 – Lockheed Martin готова поставлять самолеты в европейские страны, которые будут реэкспортировать свои истребители в Украину.

Об этом заявил операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон, пишет Украинская правда.

Сент-Джон рассказал, что "много разговоров идет о передаче истребителей F-16 третьим сторонам", то есть о том, что страны будут реэкспортировать свои американские истребители в Украину для защиты ее воздушного пространства.

По его словам, компания не принимает непосредственного участия в переговорах, однако Lockheed Martin собирается наращивать производство самолетов F-16 в Гринвилле (Южная Каролина), чтобы "достичь того уровня, когда мы сможем достаточно эффективно поддерживать любые страны, которые решат осуществить передачу самолетов третьим сторонам, чтобы помочь в разрешении текущего конфликта”.

Отмечается, что пока Белый дом отклонил просьбу Украины о предоставлении современных истребителей F-16 из-за опасений, что они могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории.

Сначала правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства, а это значит, что европейские страны будут нуждаться в политической поддержке со стороны администрации Байдена.