Канада рассматривает возможность передачи Украине танков Leopard, – СМИ

Канада рассматривает вопрос об отправке по Украине танков Leopard 2, однако пока в руководстве страны нет единого мнения относительно того, сколько единиц техники они смогут отправить.

Об этом сообщает издание Ottawa Citizen со ссылкой на источники в Министерстве обороны и промышленности Канады.

Издание пишет, что вооруженные силы Канады имеют на вооружении 112 танков Leopard 2. Некоторые из них предназначены для тренировок, а другие являются бронированными ремонтно-эвакуационными машинами.

Инсайдеры в военном ведомстве сообщили, что Королевские военно-воздушные силы Канады

могут при необходимости использовать свои транспортные самолеты С-17 для перевозки танков в Польшу, а оттуда их смогут доставить в Украину.

Военные инсайдеры рассказали, что Канада надеется предоставить Украине минимум 10 танков Leopard 2 или больше.

При этом, пишет издание, премьер-министр Джастин Трюдо в среду не смог подтвердить передачу танков Украине, однако предположил, что это может произойти в ближайшее время.