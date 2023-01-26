Американские сенаторы призвали усилить поддержку Украины и предоставить F-16 и ATACMS

Американские сенаторы призвали США и союзников усилить поддержку Украины в противостоянии вторжению России.

Об этом сообщает «Голос Америки».

В частности, республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь из Коннектикута и Шелдон Уайтхаус из Род-Айленда поздравили объявления о том, что США и Германия отправят танки в Украину.

Все трое сенаторов недавно посетили Киев. 20 января они встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Заявление является долгожданной новостью от администрации Байдена. Изгнание путина из Украины отвечает интересам национальной безопасности Америки, поскольку за последствиями этого конфликта наблюдают другие источники опасности», – написали сенаторы в совместном заявлении.

Они добавили, что немецкие танки "Леопард-2" "хорошо подходят для этой войны".

"Мы рады услышать, что Германия также санкционировала отправку Leopard-2 союзными странами", - говорится в заявлении.

Сенаторы считают, что сочетание американских «Абрамсов» и немецких «Леопардов» предоставит Украине мощный военный потенциал, а также способность изгнать российских оккупантов.

В заявлении сенаторов также отмечается, что украинцы «превзошли все ожидания, когда речь зашла о защите своей родины и использовании предоставленной им военной техники».

Они уверены, что ВСУ эффективно используют танки в битве с войсками рф.

Сенаторы призвали администрацию США и союзников направить в Украину "больше огневых средств дальнего действия, таких как ATACMS, и истребителей, таких как F-16 и МиГ-29".

Сочетание танков, истребителей и тактических ракетных комплексов ATACMS поможет Украине противостоять будущему наступлению войск рф, а также перейти в атаку как на востоке, так и на юге, чтобы еще больше взорвать способность кремля продолжать войну, считают сенаторы США.