Оккупанты могут проводить отвлекающие операции по разным направлениям для «решающего наступления» на Луганщине, – ISW

Российские оккупационные войска могут проводить ограниченные атаки на большей линии фронта, чтобы рассредоточить и отвлечь ВСУ для начала решающей наступательной операции в Луганской области.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, в последние несколько дней российские войска возобновили ограниченные наземные атаки на двух основных участках фронта – в центре Запорожской области и на западе Донецкой области.

«Масштабы и характер этих обстрелов свидетельствуют, что они скорее мешают атакам, направленным на то, чтобы отвлечь и прижать украинские силы к отдельным участкам фронта, чем согласованным усилиям по восстановлению наступательных операций для продвижения вперед по этим двум направлениям», - пишут аналитики.

Эти ограниченные атаки, в частности, продолжаются, поскольку темпы российских операций вокруг Бахмута возглавляемых ЧВК «Вагнера» снижаются, что может говорить о кульминации боев за этот город.

«ПВК «Вагнера» не выполнила своего обещания по захвату Бахмута и не смогла продвинуться дальше незначительных тактических успехов в Соледаре. Поэтому российское военное руководство, вероятно, решило отказаться от приоритета сделок вокруг Бахмута», - говорится в отчете.

Российские источники могут продвигать нарративы о российских наступательных операциях в центре Запорожья и на западе Донецкой области, чтобы скрыть провалы в Бахмуте.

Как влияние информационного пространства, так и сами атаки могут быть направлены на то, чтобы отвлечь внимание от отсутствия успехов в Бахмуте и привлечь украинские силы в рассматриваемые районы.

Распределение российских войск вдоль линии фронта в Луганской области может свидетельствовать о готовящемся наступлении на этом участке, подкрепленном ограниченными атаками в других местах, чтобы отвлечь внимание и рассредоточить украинские силы.

Наиболее вероятным направлением российских наступательных действий в Луганской области может быть линия Сватово-Кременная

Аналитики ISW отмечают, что российские силы могут надеяться отразить критически важный участок в северной части Донецкой области вокруг Лимана и использовать линию Сватово-Кременная для последующих атак на западную часть Харьковской или северной части Донецкой области.

Однако крайне маловероятно, что российские силы смогут существенно продвинуться в этом направлении, даже если они приступят к успешной наступательной операции на этом участке, отмечают эксперты.