В Лимане задержали российского агента, корректировавшего ракетные удары по городу

В освобожденном Лимане задержан местный житель, который после деоккупации города установил контакт с российскими спецслужбами и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По указанию агрессора вражеский агент собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории района.

Кроме того, злоумышленник передавал оккупантам локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий, через свою знакомую, проживающую на временно захваченной части Луганской области и находящуюся в поле зрения спецслужб рф.

Получившуюся информацию рашисты использовали для проведения прицельных ракетных ударов по территории городской общины.

После обстрелов вражеский приспешник выходил на местность, чтобы зафиксировать последствия воздушных атак и затем отчитаться агрессору.

Сотрудники СБУ задержали российского агента на попытке очередной передачи разведданных через мессенджер.

Во время обыска у задержанного обнаружен телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.