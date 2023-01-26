Жителю Снигиревки заочно объявили подозрение за руководство предприятием оккупантов

44-летнему жителю города Снигиревка Баштанского района заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч.5 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и УСБУ в Николаевской области.

По данным следствия, во время оккупации российскими войсками территории Николаевской области, подозреваемый поддержал режим страны-агрессора и начал сотрудничать с врагом. Он добровольно возглавил так называемое «муниципальное унитарное предприятие «Снигиревское благоустройство».

На псевдодолжности коллаборант осуществлял прием на работу работников, устанавливал график работы, проводил совещания, предоставлял указания работникам бухгалтерского отдела на осуществление выплат заработной платы и материальной помощи работникам предприятия в денежной валюте рф, формировал и передавал отчетность работы предприятия, осуществлял распоряжение поставленным коммунальным имуществом. на учет незаконно созданного предприятия.

Готовятся необходимые процессуальные документы для оглашения подозреваемого в розыск и последующего осуществления специального досудебного расследования.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.

Снигиревская газета «Сніг» сообщала, что речь идет о Юрии Литвинове, которого назначил на должность гауляйтер Барбашов.

Напомним, как двум жителям Снигиревки заочно сообщено о подозрении за то, что они помогали оккупантам внедрять российские стандарты образования.