«Будет ограниченной»: Британская разведка оценила боеспособность обучавшихся в беларуси оккупантов

Рф, вероятно, завершила подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии в беларуси, которая проходила обучение с осени 2022 года. Ее боеспособность, вероятно, будет ограничена.

Об этом сообщается в строительстве британской разведки.

Отмечается, что большинство личного состава 2-й гвардейской мотострелковой дивизии вернулись в рф, после чего почти наверняка будут вновь задействованы в войне против Украины.

2-я гвардейская мотострелковая дивизия рф входит в состав 1-й гвардейской танковой армии рф и понесла значительные потери на начальных этапах войны.

По данным Минобороны Британии, сейчас она состоит преимущественно из мобилизованных военнослужащих, эксплуатирующих старую технику, снятую с вооружения. Ее боеспособность, вероятно, будет ограничена, несмотря на несколько недель обучения, считают аналитики.

«Существует реальная возможность того, что другие российские военные подразделения проходят ротацию в беларуси для аналогичной подготовки, и что россия продолжит использовать эту модель для восстановления и подготовки подразделений, чтобы поддерживать свои силы в Украине», - заявила британская разведка.