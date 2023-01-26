Подполковника СБУ разоблачили на сотрудничестве с оккупантами

Сотрудник одного из подразделений СБУ в Запорожской области задержан за разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб.

Об этом сообщили в СБУ и в ОГП.

Установлено, что после полномасштабного вторжения предатель начал скрыто собирать учредительные данные своих служебных коллег и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел.

Фигурант скрыто собирал служебную информацию по результатам оперативно-розыскной деятельности и информацию, составляющую государственную тайну. В частности, его интересовали схемы размещения блокпостов области.

Посредством личного мобильного телефона он фотографировал документы. В дальнейшем, используя мессенджер Теlegram и электронную почту, зарегистрированную на российском домене, передавал информацию представителям страны-агрессора.

В ходе обысков обнаружены мобильные телефоны, сим-карты российских операторов, денежные средства, а также другие доказательства.

Также установлено, что он имеет связи, в том числе и родственные, с представителями правоохранительных и государственных органов рф.

В настоящее время готовится сообщение о подозрении, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения.