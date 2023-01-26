В Германии задержали еще одного российского шпиона, помогавшего предателю из BND

Гражданин Германии был арестован в аэропорту Мюнхена по подозрению в госизмене за сговор с сотрудником спецслужб с целью передачи разведданных в рф.

Об этом сообщает Reuters.

Мужчину по имени Артур Э. арестовали в воскресенье по прибытии в Германию из США, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Германии.

По данным прокуратуры, он является соратником Карстена Л. , сотрудника Службы внешней разведки Германии (BND), который был арестован в декабре 2022 года за шпионаж в пользу России.

Согласно заявлению прокурора, Артур Э., не являющийся сотрудником немецкой разведки, передал российской разведке информацию, полученную от Картена Л.

Артур Э. в понедельник предстал перед судьей высшего уголовного суда Германии и был взят под стражу.

Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с BND и Федеральным бюро расследований США (ФБР).

Власти Германии предупредили о вероятном усилении российского шпионажа из-за противостояния Кремля с Западом из-за российского вторжения в Украину.

Напомним, что немецкие спецслужбы ожидают, что россия направит в ФРГ новых шпионов вместо 40 высланных «дипломатов».