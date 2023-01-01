В «Укрэнерго» рассказали о состоянии в энергосистеме

В Украине 26 января из-за вражеских обстрелов зафиксирован значительный дефицит электроэнергии в системе. До всех областей доведены лимиты потребления.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«Сегодня, 26 января, ночью и утром враг снова нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13 ракетный удар и 15 атак дронов по энергосистеме Украины.

Есть попадание и повреждение оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено.

Проблемы с энергопитанием, вызванными обстрелами, на юге, в том числе и в Одесской области. По всей Украине во время атаки были введены аварийные отключения. Сейчас постепенно возвращаются плановые графики ограничений», – говорится в сообщении.