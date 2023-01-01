Украине нужны ракеты дальностью 100-150 километров, чтобы уничтожить логистику оккупантов, - ГУР

россияне учатся на своих ошибках и теперь распределяют военные склады и объекты по всей территории россии, что усложняет задачу украинским ракетчикам поражать их. Поэтому Украине нужны системы большей дальности, которые могут долететь до таких целей.

Об этом рассказал CNN заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет Лига.net.

- Если вы спросите, что критично для рф - это центры логистики, те же узлы, по которым нужно наносить удары, чтобы нарушить системы снабжения всех видов. А для этого нужны удары по объектам не только в оккупированном рф Крыму, но и в россии, - сказал он.

По словам генерал-майора, российские логистические хабы расположены в 80-120 км от линии фронта, то есть за пределами максимальной дистанции удара из ракетных систем типа HIMARS.

Еще одна причина потребности Украины в дальнобойном оружии, пояснили CNN со ссылкой на "несколько официальных лиц", - то, что ВСУ хотят начать контрнаступление до того, как российские мобилизованные войска будут экипированы, оснащены и готовы к выдвижению.