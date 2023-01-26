СБУ задержала злоумышленников, которые конвертировали награбленные оккупантами гривны в рубли

В ходе спецоперации в Сумской области нейтрализована преступная группа, которая помогала рашистам обменивать награбленные миллионные суммы гривен на российские рубли.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Организаторы группы скрыто пересекали границу и на территории россии встречались с представителями командования оккупационных группировок. Те передавали дельцам деньги, украденные у мирных жителей временно оккупированных районов востока Украины.

Полученные от захватчиков гривны участники преступной группы нелегально конвертировали в рубли из-за подпольных «обменников» в Украине. Для этого использовали собственные связи в криминальных кругах.

Затем дельцы собственноручно переправляли российскую валюту в рф в обход контрольно-пропускных пунктов.

По предварительным данным, они скрыто обменяли и передали захватчикам более 10 миллионов рублей.

Эти деньги агрессор использовал, чтобы финансировать группировку рашистов, воюющих против Сил обороны Украины на территории Донецкой и Луганской областей.

Контрразведчики СБУ задержали организаторов преступной группы на попытке передачи россиянам более 2 миллионов рублей.

По данным следствия, задержаны двое жителей Сумщины, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь.

Как свидетельствуют оперативные данные, по каждой «транзакции» у злоумышленников был свой «процент» и рассчитывали на лояльность рашистов в случае захвата региона.

Во время обысков в квартирах и автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили: подготовленные для «обмена» деньги; телефоны с подтверждениями незаконной деятельности; огнестрельное оружие и боеприпасы.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (покушение на передачу материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора).

Одному из злоумышленников суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого фигуранта - этот вопрос решается.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц.