В боях за Соледар оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах в Чечне

Во время боев за Соледар на Бахмутском направлении русские оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, передает Лига.net.

По его словам, Вооруженные Силы Украины вышли из Соледара организованно и заняли заранее подготовленные рубежи обороны.

– Выход не был хаотичным, все было организовано и тайно. Не было ни одной паники, оцепления и массовой сдачи в плен. Там продолжаются ожесточенные бои, в районе Соледара в сутки было 85 обстрелов и восемь боевых столкновений, - сказал Череватый.

Он отметил, что на Бахмутском направлении бои идут в районе Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки, Благодатного, Бахмута и Клищиевки.