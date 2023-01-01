В Николаеве будут судить корректировщика вражеских обстрелов

В Николаеве будут судить очередного изменника, который передавал оккупантам данные о расположении военных и объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что обвиняемый собирал и передавал спецслужбам рф сведения о позициях украинских войск и объектов критической инфраструктуры на территории Николаева, по которым в дальнейшем проводились ракетные и артиллерийские удары вс рф. Также он предоставлял информацию о результатах уже совершенных обстрелов таких объектов.

Также злоумышленник распространял через мессенджеры в социальных сетях антиукраинские сообщения, в которых отрицал и признал правомерным осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины, давал положительную оценку действиям оккупантов, унижал достоинство украинских военнопленных, разжигал вражду и ненависть в публикации.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства фигуранта, обнаружен и изъят мобильный телефон с доказательствами его преступной деятельности, который использовался для общения с представителями фсб рф и передачи собранных данных разведывательного характера.

Злоумышленник находится под стражей.

Его действия квалифицированы по части 2 статьи 111, части 1 статьи 111-2, части 1 и 3 статьи 436-2, части 1 статьи 161 УК Украины, то есть государственная измена, пособничество государству-агрессору, оправдывание и отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, совершенное повторно, а также нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, инвалидности и по другим признакам.