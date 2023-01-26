ПАСЕ поддержала создание спецтрибунала для россии и беларуси за войну в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы 26 января утвердила резолюцию с требованием создать специальный трибунал для преследования руководства рф и беларуси за преступление агрессии.

Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

Документ был единогласно принят в Страсбурге во время зимней сессии ПАСЕ – 100 голосов «за». Резолюция призывает создать специальный международный трибунал и международный механизм компенсации ущерба, нанесенного Украине и ее гражданам россией. Полный текст резолюции опубликован на сайте ПАСЕ.

Ассамблея отмечает, что не существует другого международного уголовного трибунала, компетентного для судебного преследования и наказания за преступление агрессии, совершенное против Украины.

«Поэтому ассамблея подтверждает свой единодушный призыв к государствам-членам и государствам-наблюдателям Совета Европы создать специальный международный уголовный трибунал по делу о преступлении агрессии против Украины, который должен быть одобрен и поддержан как можно большим числом государств и международных организаций и, в частности, Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций», – говорится в резолюции.

Ассамблея также подчеркивает, что ответственными за преступление агрессии должны быть представители руководства как россии, так и беларуси. Отмечается, что беларусь участвовала в агрессии российской федерации против Украины, поскольку она позволила российской федерации использовать свою территорию для совершения актов агрессии против Украины.

«Российские и белорусские политические и военные лидеры, спланировавшие, подготовившие, инициировавшие или осуществившие эти акты и имевшие возможность контролировать или направлять политические или военные действия государства, должны быть установлены и привлечены к ответственности. Без их решения вести эту агрессивную войну против Украины, вытекающих из нее злодеяний (военные преступления, преступления против человечности и возможный геноцид), а также всех разрушений, смертей и ущерба, возникших в результате войны, не было бы», – говорится в документе.

В резолюции указывается, как именно должен функционировать будущий трибунал. В частности, его юрисдикция будет ограничена преступлением агрессии, совершенной против Украины, и будет распространяться на агрессию, начатую российской федерацией в феврале 2014 года. В отношении обвиняемых не должны действовать какие-либо иммунитеты, связанные с высокими должностями во власти, говорится в документе. Трибунал должен находиться в Гааге, чтобы обеспечить взаимодополняемость и сотрудничество с Международным уголовным судом и другими международными судами и учреждениями.

До создания специального трибунала ПАСЕ призывает государства-члены и Совет Европы поддержать и предоставить конкретную экспертную и техническую помощь в создании временной международной прокуратуры для расследования преступления агрессии в тесном сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Украины.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию о признании российского режима террористическим.