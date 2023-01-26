Противотанкисты николаевских морпехов рассказали об уничтожении штурмовой группы россиян

Противотанкисты отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского совместно с одним из соседних подразделений пресекли попытку прорыва врага.

Об этом говорится в сюжете АрмияInform сообщается на Facebook -странице 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Так, во время боевого дежурства украинские защитники заметили движение вражеской колонны, пытавшейся подойти к нашим позициям. Военные быстро отреагировали и слаженно отработали по россиянам.

— Со стороны Песков была замечена вражеская колонна танков и боевых машин пехоты, которые двигались в нашу сторону. К работе сразу приступили наши противотанкисты. Также в эту точку направили помощь из резерва, — говорит командир противотанкового дивизиона морской пехоты на псевдо Юрий.

К настоящему времени на позициях морпехов дежурили 4 расчета, кроме того, на помощь подошли собратья из резерва. Совместными усилиями украинские военные смогли сорвать вражеское наступление и уничтожить 4 российских танка, с десяток БМП и живую силу штурмовой группы.

– Они попытались зайти в две очереди. Первоначально мы остановили 2 танка и 6 бронемашин пехоты. Затем им на помощь подошли еще два российских танка. На самом подъезде мы сожгли их «Стугной», — продолжает офицер. — Уже через несколько часов противник еще раз пошел в наступление второй группой по направлению населенного пункта Опытное. На дамбе у Водяного мы их встретили «Джавелинами» и «Рапирой». В результате поразили еще 4 БМП. Поэтому попытка порыва противника была сведена на нет.

В тот день украинские военные останавливали противника с помощью американских «Джавелинов», отечественной ПТРК «Стугна-П», экипажей БПЛА и пушек МТ-12 «Рапира». Все расчеты отлично отработали по целям.

– Мы заметили движение колонны в нашу сторону. Сразу навелись на первую машину. Это был вражеский танк. В это время наши собратья из соседней бригады взяли на прицел другой танк. Точными выстрелами мы смогли сразу подбить эти броневики. Колонна остановилась и дальше началось сражение. В итоге сожгли все машины рашистов, – рассказывает оператор «Стугна-П» Александр.

Через несколько дней четыре российских БМП снова попытались подойти к нашим позициям. Морпехи быстро среагировали и метким выстрелом подбили одну из бронемашин, остальные отступили.

Стоит добавить, что в преддверии попытки прорыва враг пытался навести понтонную переправу в этом районе. Это заметила разведка морпехов. Несколько расчетов "Джавелинов" выдвинулись на заданную точку и "подтопили" планы рашистов.

— До сих пор непонятно, чем они руководствовались, когда пошли в наступление. Никакой логики не вижу. Просто выстроили колонну и пошли вперед. Это были идеальные цели для противотанкистов. Такое впечатление, что они хотели утилизировать свою бронетехнику и пехоту, отмечает оператор «Джавелина», по имени Александр. — Также за день до этого провального наступления орки попытались развернуть понтонную переправу через реку. Наши расчеты из «Джавелинов» уничтожили их трал и повредили сам понтон. Скорее всего, они планировали пустить колонну именно по этому пути.

По словам морпехов, они неоднократно перехватывали разговоры противника в радиоэфире. Те ставили ставки на своих водителей-механиков, проскочат ли они определенный отрезок пути перед украинскими противотанкистами или нет. Пока счет 1:0 в пользу ВСУ.

Напомним, как трое николаевских морпехов на Донбассе отбили атаку врага и уничтожили по меньшей мере 15 оккупантов.