США ввели санкции против чвк «вагнера» – ее признали транснациональной преступной организацией

Министерство финансов США 26 января признало российскую частную военную компанию «вагнер» транснациональной преступной организацией и ввело дополнительные санкции против пвк.

Об этом сообщает “Громадське”.

Американский минфин заморозил активы пк в США. Также говорится о запрете американским гражданам предоставлять средства, товары или услуги «вагнеровцам».

В США ранее заявляли, что пВК «Вагнер» получила партию оружия из Северной Кореи для укрепления российских сил в Украине, что является признаком расширения роли наемников в войне. США обнародовали недавно рассекреченные фотографии российских вагонов, которые в ноябре 2022 года направлялись из России в Северную Корею и обратно, что, по мнению США, было первым снабжением оружия для частной военной компании «вагнер».