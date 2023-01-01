Оккупанты на фронте используют мобильные крематории, своих погибших они даже не идентифицируют, - Маляр

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27.01.2023 06:47

Учитывая катастрофическую ситуацию с потерями на фронте, противник активно использует мобильные крематории.

Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

В частности, в тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев. Кремации проходят без какой-либо идентификации и учета тел умерших оккупантов.

"Таким образом, российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой", - считает Маляр.

Фотофакт