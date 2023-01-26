ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Зеленский заявил, что Украина знает планы оккупантов и противодействует им

Уже 338-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 26 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 27 января.

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00:30 На российский террор нужны асимметричные ответы. Нужно новое движение наших сил на фронте. Необходимо обеспечить поражение наземных сил террористов.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Что бы там ни планировали российские оккупанты, наша подготовка должна быть крепче. Говорим об этом с партнерами. И обсуждаем это на заседаниях Ставки. Сегодня было именно такое заседание. Подробно – по ситуации на Донбассе. Бахмут, Угледар и в общем битва за Донбасс. Я благодарю все наши подразделения, которые проявляют нужную Украине стойкость, истощают оккупанта, уничтожают его. Чем больше россия потеряет в этой битве за Донбасс, тем меньше будет ее общий потенциал.

- Подробно на Ставке обсудили и то, к чему следует готовиться в ближайшие месяцы. Знаем, что планируют оккупанты. Противодействуем. Это касается и поставок вооружений и снарядов, и общего укрепления наших Сил обороны, - отметил Зеленский.

00:27 Варшава в прошлом году передавала Киеву запчасти к истребителям MиГ-29.

Об этом со ссылкой на свои источники в правительстве Польши сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna, передает Укринформ.

По данным издания, весной прошлого года Польша после "большой авантюры относительно того, передавать ли самолеты Украине" передала Украине определенное количество МиГ-29.

«Скажем, условно, это было сделано комбинированным способом. Фюзеляж или крылья – это тоже запчасти”, - цитирует издание неназванный источник в правительстве Польши.

00:22 Итальянское правительство решило передать Украине ЗРК SAMP-T, Aspide, а также артиллерию и дроны. Об этом сообщает издание Corierre della Sera, пишет Зеркало недели.

Шестой указ о предоставлении Украине оружия Италия примет в течение следующих двух недель. Кроме заявленных ранее ЗРК большой дальности SAMP-T и средней Aspide, в ВСУ поступит определенное количество артиллерии неозвученного типа.

Также в новый пакет помощи должна войти партия дронов-камикадзе Hero-30, имеющих израильские комплектующие. Доподлинно неизвестно, согласовал ли такую передачу Израиль, ранее отказывавший Украине в вооруженной помощи.