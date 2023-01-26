Украина привлекла в танковую коалицию 12 государств: «российскую агрессию нужно останавливать только оружием»

Украина расширяет танковую коалицию, в которой уже 12 стран.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

– Это зло, эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничто другое государство-террорист не поймет. Оружие на поле боя. Оружие, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против россии, то есть политическим и экономическим оружием. И оружием юридическим – нужно работать еще активнее для создания трибунала по преступлению агрессии россии против Украины и для компенсации всех убытков, причиненных этой войной, за счет российских активов.