Украина получит модернизированную версию Abrams

Соединенные Штаты Америки хотят отправить в Украину M1A2 Abrams – усовершенствованную модификацию танка.

Об этом во время брифинга рассказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«У нас просто нет этих танков налицо на наших складах, поэтому понадобятся месяцы, чтобы доставить M1A2 Abrams в Украину», - заявила она во время брифинга, отметив, что намеренно вспомнила модификацию танков.

Она добавила, что такая техника нуждается в обслуживании и поддержке, а также «много времени займет обучение украинцев».

M1A2 является модернизацией более старого M1A1: в отличие от А1, работающего на аналоговой системе, А2 работает на цифровой, сообщает CNN.

«Это как разница между дисковым проводным телефоном и тем iPhone, который вы держите в руках», - объяснил генерал армии в отставке Роберт Абрамс, бывший командующий вооруженными силами США в Корее, именно в честь его отца был назван 70-тонный танк Abrams.

По словам военного, особенностью этой модели является новая межавтомобильная информационная система, позволяющая транспортным средствам непрерывно и автоматически обмениваться информацией. Используя новую технологию, командиры могут быстро отслеживать расположение дружеских машин, идентифицировать позиции противника и обрабатывать артиллерийские запросы.

Он отметил, что новая версия танка также значительно более смертоносна, чем A1.

«M1A2 намного превосходит по смертоносности, живучести и мобильности все, что имеет россия на поле боя», — подчеркнул генерал.

Какая именно вариация танка А2, а их три, будет выбрана, неизвестно. Известно лишь, что Киев получит версию танков Abrams М1А2 без секретных дополнительных элементов брони, в состав которой входит обедненный уран, поскольку этого требует федеральная политика.