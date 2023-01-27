Япония ввела новые санкции против рф

Токио с 3 февраля вводит дополнительные персональные санкции против лиц, связанных с рф, а также расширяет экспортные ограничения.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Японии.

Япония расширяет персональные санкции в отношении 22 физических лиц из России, а также вводит экспортные ограничения в 49 российских компаний.

Среди этих физических лиц – детский омбудсмен Мария Львова-Белова, заместитель министра обороны рф Михаил Мизинцев, вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Андрей Белоусов, родственники российского олигарха Сулеймана Керимова, а также генералы российской армии, гуляйтеры, назначенные захватчиками на должности территориях.

Подсанкционные компании пополнили корпорация "Иркут", АО "Московский машиностроительный завод "Авангард", ОАО "КамАЗ", конструкторские бюро, научно-технические центры и другие.

Кроме того, начиная с 3 февраля японские производители не смогут поставлять в россию следующие товары и изделия: ядерные установки и устройства; оборудование для разведки нефти, природного газа и обработки радиоактивных материалов; химикаты, слезоточивый газ, дактилоскопический порошок, дозиметры, электролитические элементы; оборудование для производства композитных материалов; вакцины, медицинские изделия, диагностические и тестовые наборы; коммерческие взрывчатые вещества и оборудование для их обнаружения; рентгеновское обзорное оборудование; подшипники; переносные генераторы; работы, лазерные сварочные аппараты, крупногабаритные буровые станки, оборудование для гальваники; вещества, используемые в качестве сырья для химических препаратов военного назначения.