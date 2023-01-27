Оккупанты готовят новую волну «фильтрации»

Оккупанты готовятся к новой массовой проверке жителей Запорожской и Херсонской областей на «лояльность».
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
«В частности, планируется масштабная проверка телефонов на наличие украинских приложений (в том числе банков и онлайн-образования). Кроме этого россияне увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами юга.
На блокпостах у жителей спрашивают о наличии военных учетов, транспортных средствах в собственности, адресах персональных аккаунтов в соцсетях с последующей проверкой», – говорится в сообщении.
Следовательно, Центр национального сопротивления призывает осторожничать и по возможности покинуть регион.
Напомним, как в госдепе заявили, что чиновники путинской администрации лично контролируют фильтрацию украинцев. США призвали рф прекратить фильтрацию и принудительную депортацию украинцев.