Оккупанты готовят новую волну «фильтрации»

Оккупанты готовятся к новой массовой проверке жителей Запорожской и Херсонской областей на «лояльность».

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«В частности, планируется масштабная проверка телефонов на наличие украинских приложений (в том числе банков и онлайн-образования). Кроме этого россияне увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами юга.

На блокпостах у жителей спрашивают о наличии военных учетов, транспортных средствах в собственности, адресах персональных аккаунтов в соцсетях с последующей проверкой», – говорится в сообщении.