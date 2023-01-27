В британской разведке рассказали о фейках россиян о наступлениях у Орехова и Угледара

Россияне распространяют фейковую информацию о якобы успехах в районе Угледара (Донецкая область) и Орехово (Запорожская область).
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Британская разведка отмечает, что за последние шесть дней в сети стало больше информации о якобы продвижении российских войск на Орехове и Угледаре. Российские комментаторы заявляют, что якобы оккупанты прорвали оборону ВСУ по этим направлениям.
Российская армия действительно проводила локальные атаки в районе Орехова и Угледара, но маловероятно, что рф достигла каких-то существенных успехов.
"Существует реальная вероятность того, что российские военные источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что российская операция продолжается", - пояснили в британской разведке.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 27 January 2023
Расположились от UK government's response: https://t.co/wRBODowWGd
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LdZbHoKpBo— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 27, 2023