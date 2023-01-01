На Житомирщине СБУ вручила подозрение директору предприятия, которое зарабатывало деньги для гауляйтера Сальдо

В Житомирской области разоблачены преступления руководства местной добывающей компании, которая зарабатывала для гауляйтера захваченной части Херсонщины Владимира Сальдо.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Семья Сальдо была конечным бенефициаром этого предприятия, занимавшегося добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах.

Часть полученных доходов направлялась на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно оккупированной части юга Украины.

В сентябре прошлого года по материалам СБУ наложен арест на активы коммерческой структуры за сотрудничество с приспешниками страны-агрессора.

Кроме того, в ходе досудебного расследования разоблачены схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага.

Для реализации сделок их организаторы искусственно занижали объемы добытого сырья и объемы продаж готовой продукции, а также изменяли ее ценовую категорию.

Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную финансово-хозяйственную документацию.

Таким образом, государственный бюджет Украины терял млн грн в виде неуплаченных налогов.

При этом злоумышленники «отмывали» полученные «прибыли» через аффилированные фирмы, в частности, в виде приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия.

Установлено, что преступная схема нанесла ущерб госбюджету более чем на 4,5 миллиона гривен.

По материалам СБУ руководителю добывающей компании доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем); ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы).

В ходе обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях предприятия правоохранители обнаружили: финансово-хозяйственную документацию; черновые записи; банковские карточки с доказательствами сделок.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, как в Николаеве слушание дела коллаборанта Сальдо началось с неявки предателя и спора по поводу места рассмотрения производства.