Оккупанты вывезли из Херсона 14 детей в крымский интернат, который СМИ называли «концлагерем»

Российские власти вывезли не менее 14 сирот из Херсона младше пяти лет в крымский детдом «Ёлочка», о котором писали СМИ в 2020 году из-за жестокого обращения с детьми.

Как выяснило российское издание «Вёрстка», на сайте «Усыновление в Московской области» опубликованы сотни фото с детьми, которых незаконно вывезли в симферопольский детдом.

Такое перемещение несовершеннолетних нарушает Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

Издание обратило внимание на то, что Минсоцразвития региона в рамках акции «Стань дедом Морозом» для сирот из оккупированных территорий опубликовало 700 фото с детьми и подарками, а также письмами Деду Морозу с короткими рассказами воспитателей о детях. В 14 открытках в списке упоминалось, что ребенок приехал из Херсона. В 10 из них местоположение сирот в настоящее время не было указано или было специально замазано. В других двух письмах говорилось, что ребенок прибыл из Херсона в Симферополь, в еще двух указали название детдома. При этом все 14 детей были сфотографированы в одних и тех же интерьерах детского дома «Ёлочка», обратили внимание журналисты. Этот детдом специализируется на работе с детьми с поражениями центральной нервной системы, нарушениями психики и поведения, слуха, зрения и ВИЧ.

«Добрый дедушка Мороз! Наш Андрей очень маленький, поэтому пишет тебе его воспитатель. Андрей приехал из Херсона. Он знает, что ты волшебник и можешь исполнить любые желания. Подари ему, пожалуйста, ребристую дорожку, кегли, спортивный инвентарь», — говорится в одном из таких писем.

Также издание обратило внимание на то, что в 2020 году несколько приемных семей заявляли, что забирали детей из этого дома ребенка в крайней степени истощения. По словам родителей, их там не кормили, в СМИ, в том числе пропагандистском РИА «Новости» «Елочку» назвали концлагерем. Условия содержания детей сравнивали с условиями в Освенциме.

В январе уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявила, что в Украину удалось вернуть лишь 125 из 13 899 детей, незаконно вывезенных в россию. Перед этим Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай рассказал, что россияне вывезли с Донбасса в Москву 300 детей под предлогом «лечения от серьезных травм».