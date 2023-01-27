Учения россиян в Беларуси будут постоянными, чтобы отвлекать ВСУ, - Госпогранслужба

Совместные учения россии и Беларуси на белорусских полигонах будут постоянно продолжать, чтобы украинские Силы обороны держали на северном направлении необходимое количество сил и средств.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

– Нужно понимать, что такие учения для сухопутного компонента длятся не один месяц и постоянно продолжаются. Я думаю, что после продления этого срока будет продление снова и снова. Фактически россия и Беларусь продолжают держать это направление для такого напряжения, - сказал Демченко.

Противник это делает для того, чтобы украинские Силы обороны не перебрасывали войска на более напряженные участки, где происходят полномасштабные боевые действия.

- В то же время, создание ударной группировки не фиксируется сейчас, но врага нельзя недооценивать, - добавил Демченко.

Наряду с непосредственно линией государственной границы не замечено перемещения техники или личного состава подразделений ни Беларуси, ни россии.

Ранее мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что военные учения россиян и белорусов продлены по меньшей мере до 6 февраля.