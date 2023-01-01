Ким рассказал о ситуации в Очакове и на Кинбурне: «Многое зависит от отработки наших Вооруженных сил»

Очаковская и Куцурубская общины находятся в зоне боевых действий, поскольку оккупанты регулярно их обстреливают.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

- Очень зависит ситуация в Очакове от отработки наших Вооруженных сил – когда они отработали по Кинбурнской косе по огневым точкам, то оккупанты три дня не стреляли. Но потом подвезли и снова началось.