Ким рассказал о ситуации в Очакове и на Кинбурне: «Многое зависит от отработки наших Вооруженных сил»

Очаковская и Куцурубская общины находятся в зоне боевых действий, поскольку оккупанты регулярно их обстреливают.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
- Очень зависит ситуация в Очакове от отработки наших Вооруженных сил – когда они отработали по Кинбурнской косе по огневым точкам, то оккупанты три дня не стреляли. Но потом подвезли и снова началось.
– Ситуация на Кинбурнской косе неоднозначна, там ведутся боевые действия, перестрелка артиллерии. Нет с Кинбурнской косой сообщения по суше, это усложняет ситуацию. Коса должна освобождаться вместе с очень большой частью Херсонской области, расположенной на левом берегу Днепра, - сказал Ким.