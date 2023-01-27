Совет Европейского союза еще на полгода продлил санкции против рф

Совет ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода. Они продолжены до 31 июля 2023 года.

Об этом пишет Бабель.

Впервые эти санкции ввели еще в 2014 году, но в 2022 году они были существенно расширены после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Сейчас это широкий спектр секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Они также охватывают запрет на импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из россии в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков, а также прекращение деятельности и отмену лицензий нескольких поддерживаемых россией дезинформационных СМИ.