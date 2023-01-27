За время войны Украина вернула из российского плена 106 гражданских

Украине удалось вернуть из российского плена в общей сложности 106 мирных жителей.

Об этом рассказала советница руководителя Офиса Президента Дарья Заровна в интервью KyivPost.

«К настоящему моменту Украина вернула 106 гражданских граждан», - отметила она.

Советница также пояснила, что согласно международным нормативно-правовым документам, гражданских лиц как некомбатантов россия должна вернуть без всяких условий, не используя их в процессе обмена военнопленными.

Ранее сообщалось, что оккупанты готовят новую волну «фильтрации».