фсб активизировалась против Украины и привлекает криминальных авторитетов, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что россияне активизировались в информационном пространстве и распространяют свои ИПСО.

Об этом он заявил в интервью 24 каналу.

Данилов отметил, что сегодня пятое управление фсб "максимально отрабатывает" задачи по дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

– Приближается 24 февраля, а никаких результатов нет, поэтому они проводят такую "комплексную" работу. ... Некоторые говорят, что нашей победы не может быть, некоторые распространяют другую чепуху. Они сейчас максимально активизировались, и в ближайшее время можем услышать много разных подобных "мнений", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов добавил, что активизировались криминальные авторитеты, которые и раньше сотрудничали с фсб и сейчас находятся за пределами Украины.