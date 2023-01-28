Искусственный интеллект в США «сдал» выпускные экзамены в двух университетах

Преподаватели права из Университета Миннесоты использовали чат-бот ChatGPT для прохождения выпускных экзаменов по четырем курсам. В результате алгоритм смог набрать необходимое количество баллов для сдачи экзаменов, хотя его результаты нельзя назвать блестящими.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на Engadget.

В этом случае средняя оценка ChatGPT составила C+. А профессор бизнеса из Школы Уортон Университета Пенсильвании Кристиан Тервиш выяснил, что чат-бот может сдать экзамен по менеджменту бизнеса с оценкой В или В-.

Ученые, проводившие это исследование, отметили, что успехи ChatGPT нельзя назвать постоянными. Он хорошо справляется с «основными правовыми нормами» и обобщает доктрины, но провалился в определении вопросов, касающихся дел. По словам Тервиша, чат-бот показал "потрясающие" результаты при работе с простыми вопросами управления операциями и анализа процессов, но не мог справиться со сложными вопросами процесса. Кроме того, он совершал ошибки в математических вычислениях на уровне 6 класса.

В то же время профессора отмечают, что не адаптировали чат-бот к конкретным вопросам и курсам. Это означает, что если студенты захотят использовать ChatGPT для подсказки на экзамене, они смогут улучшить его результаты. По словам Тервиша, бот может изменять свои ответы после подсказок человека. ChatGPT может генерировать ответы, а студенты затем немного усовершенствовать их и выдавать за собственные.

Обе группы ученых отмечают, что университеты и школы должны ограничить использование технологий, чтобы предотвратить списывание с помощью ChatGPT.