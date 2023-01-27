В Генштабе предупредили, что россия готовит ИПСО и сфабрикованные материалы против военного руководства Украины

российские спецслужбы готовят очередную спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Известно, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства. В частности, дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского.