ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В ВСУ рассказали, что у врага нет мощных баз на Кинбурнской косе

Уже 339-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 27 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 28 января.

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00:26 Войска россии заходят на Кинбурнскую косу, но мощных баз там не держат.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин, передает Укринформ.

- Противник использует эту территорию, но каких-то мощных баз или группировок он там не держит, потому что это открытая местность. За ней в принципе ведется наблюдение нашими силами и средствами, и в случае обнаружения противника или его огневых средств мы делаем все возможное, чтобы уничтожить эти средства и скопления противника на этой территории, - объяснил Ерин.

00:12 Телеграмм-канал Deep State подвел итоги, какие танки, в том числе трофейные, есть и будут в распоряжении Украины.

Имеющиеся танки на вооружении (в т.ч. трофейные):

🔸Т-62

🔸Т-62М

🔸M-55S

🔸Т-64БВ

🔸Т-64Б1М

🔸Т-64БВ "образца 2017 года"

🔸Т-64БВ "образца 2022 года"

🔸Т-64БМ1 "Булат"

🔸Т-64БМ "Булат"

🔸Т-64БМ2 "Булат"

🔸Т-72Б

🔸Т-72АВ

🔸Т-72М

🔸Т-72АМТ

🔸Т-72Б3

🔸Т-80Б

🔸Т-80БВ

🔸Т-80УД

🔸Т-80БВМ

🔸Т-84

🔸Т-90А

🔸Т-90С

🔸Т-90М "Прорыв"

🔸БМ "Оплот"

Танки, о передаче которых объявлено официально:

🔸Abrams M1A2

🔸Challenger 2

🔸Leopard 2A4

🔸Leopard 2A6

🔸PT-91 Twardy

Необъявленные, но гипотетические кандидаты:

🔸Strv 122

🔸Leopard 2A5

🔸Leclerc

🔸Challenger 1

🔸Leopard 1

🔸Ariete.

00:08 Украинский дрон уничтожает врагов.