ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В ВСУ рассказали, что у врага нет мощных баз на Кинбурнской косе

Уже 339-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.
ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 27 января, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 28 января.
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00:26 Войска россии заходят на Кинбурнскую косу, но мощных баз там не держат.
Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин, передает Укринформ.
- Противник использует эту территорию, но каких-то мощных баз или группировок он там не держит, потому что это открытая местность. За ней в принципе ведется наблюдение нашими силами и средствами, и в случае обнаружения противника или его огневых средств мы делаем все возможное, чтобы уничтожить эти средства и скопления противника на этой территории, - объяснил Ерин.
00:12 Телеграмм-канал Deep State подвел итоги, какие танки, в том числе трофейные, есть и будут в распоряжении Украины.
Имеющиеся танки на вооружении (в т.ч. трофейные):
🔸Т-62
🔸Т-62М
🔸M-55S
🔸Т-64БВ
🔸Т-64Б1М
🔸Т-64БВ "образца 2017 года"
🔸Т-64БВ "образца 2022 года"
🔸Т-64БМ1 "Булат"
🔸Т-64БМ "Булат"
🔸Т-64БМ2 "Булат"
🔸Т-72Б
🔸Т-72АВ
🔸Т-72М
🔸Т-72АМТ
🔸Т-72Б3
🔸Т-80Б
🔸Т-80БВ
🔸Т-80УД
🔸Т-80БВМ
🔸Т-84
🔸Т-90А
🔸Т-90С
🔸Т-90М "Прорыв"
🔸БМ "Оплот"
Танки, о передаче которых объявлено официально:
🔸Abrams M1A2
🔸Challenger 2
🔸Leopard 2A4
🔸Leopard 2A6
🔸PT-91 Twardy
Необъявленные, но гипотетические кандидаты:
🔸Strv 122
🔸Leopard 2A5
🔸Leclerc
🔸Challenger 1
🔸Leopard 1
🔸Ariete.
00:08 Украинский дрон уничтожает врагов.