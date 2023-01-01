ISW назвал вероятные направления нового наступления оккупантов

Президент рф владимир путин в ближайшие шесть месяцев готовится попытаться совершить решительные действия, скорее всего, в Луганской области или же в районе Угледара к западу от Донецка.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что таким образом диктатор попытается вернуть инициативу на фронте, чтобы остановить нынешние успехи Украины, достигнутые во время военных операций.

«Решающим стратегическим действием в Луганской области может быть либо большое наступление, либо российская оборонная операция для остановки украинского контрнаступления», - говорится в отчете ISW.

Специалисты указывают, что недавние наземные атаки оккупантов в Запорожской области могут быть направлены на рассредоточение украинских сил и создание условий для наступления на Луганск.

Также рф передислоцирует части 2-й мотострелковой дивизии из беларуси в Луганскую область.

«Российские милблогеры также все чаще списывают идею повторной атаки на Киев как информационную операцию и предполагают, что наиболее вероятной целью российского наступления будет восточная Украина или соседняя Харьковская область», - рассказывают Институт изучения войны.

Как объясняют аналитики, новое наступление россии вряд ли будет направлено на северную часть Украины. Нет признаков того, что оккупанты формируют ударные группы в беларуси. Кроме того, россияне в основном используют белорусскую инфраструктуру и учебный потенциал для тренировочных ротаций.