Мигранты с территории беларуси забросали камнями польских пограничников

Патруль польской пограничной службы был забросан камнями с белорусской стороны границы.

Об этом сообщила пограничная служба Польши.

По информации пограничников, 26 января 46 иностранцев пытались нелегально проникнуть в Польшу с белорусской территории. Пограничный патруль, вмешавшийся в один из инцидентов, забросали камнями. В результате инцидента никто не пострадал, но получил повреждение один из автомобилей пограничников.

Пограничники задержали более десяти нелегальных мигрантов.

Среди задержанных – двое турецких граждан, задачей которых было провести группу мигрантов через границу, передать специально определенным людям и вернуться обратно в Беларусь.

Напомним, что 8 ноября 2021 года в Беларуси к границе с Польшей выдвинулась огромная колонна мигрантов. Несколько сотен человек направились в пункт пропуска «Брузги». Со своей стороны Польша усилила охрану границы и пресекала попытки мигрантов прорваться через ограждение.

Миграционный кризис обсуждался на заседании СНБО.

В ночь на 13 ноября 2021 года белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с Польшей с помощью служебной машины. Кроме того, мигранты применили к польским службам слезоточивый газ, которые получили от белорусских силовиков. 15 ноября нелегалы разбили палаточный лагерь, готовясь к ночевке. Через пять дней они покинули лагерь на границе и вернулись в глубь Беларуси.