Украина не имеет никаких оговорок ударов по военным целям в рф, - секретарь СНБО

У украинской стороны нет никаких оговорок по поводу ударов по военным целям в рф.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, отвечая на вопрос о разрешении для использования полученных от западных союзников вооружений для превентивных ударов.

«Не понимаю, откуда появляются такие данные, что мы не можем попадать именно по военным целям. Мы – не россияне и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы. Если мы будем работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к тем процессам, которые происходят на фронте», – сказал Данилов.

Напомним, как Пентагон одобрил удары Украины по целям на территории рф.

Также сообщалось, как взрывы в Энгельсе демонстрировали неэффективность российской ПВО и усиливали критику кремля.