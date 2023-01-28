Россияне вывезли с оккупированных территорий 3,5 тысяч заключенных и пытаются завербовать их на войну против Украины

Оккупанты вывезли 3,5 тысячи заключенных из мест лишения свободы на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Заключенных вопреки их воле перевезли в Крым, где теперь вагнеровцы проводят агитацию по вступлению в свою террористическую организацию. Однако большинство отказывается заключать контракт и из-за отказа россияне создали для них невыносимые условия.

Отметим, что речь идет о тех пленниках, которые были осуждены в Украине за уголовные преступления и находились в тюрьмах до начала полномасштабного вторжения. В то же время россияне продолжают удерживать на «подвалах» украинцев, подозреваемых в нелояльности к власти», – говорится в сообщении.