Российские хакеры атаковали Германию после решения о передаче танков Украине

Хакеры из рф атаковали официальные органы и инфраструктуру Германии после решения о передаче Украине танков Leopard-2.

Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря федерального правительства Кристине Гоффманн, передает «Укринформ».

По ее Гоффманн, в среду и четверг DDoS-атаки наблюдались на многих компьютерах и серверах

«В основном удалось эти атаки отразить, так что масштабных и серьезных повреждений не произошло», - сказала представитель прессслужбы правительства.

Она добавила, что Федеральное ведомство информационной безопасности предупредило уязвимые институции и дало советы, как противостоять таким атакам.

Напомним, что 25 января Германия согласилась передать Украине танки Leopard 2 и разрешила реэкспорт другим странам.