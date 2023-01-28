В ГУР заявили, что Пригожин не руководит боевыми отрядами «Вагнера», его функция медийная

Владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин напрямую не руководит боевыми отрядами. Его функция преимущественно медийная и политическая.

Об этом сказал пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

— Если мы говорим о Пригожине, то его ключевая функция – медийная и политическая. Он напрямую не руководит боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. То есть его задача - это обеспечение ресурсной базы, финансирование. Это собственно бизнес весь этот теневой на территории рф и за рубежом. Ну и пиар, и политическое будущее, – отметил Юсов.

По его словам, одной из основных задач «вагнеровцев» на территории Украины является создание для них политической перспективы в россии после замены президента рф владимира путина.

Юсов добавил, что недавние кадровые перестановки в высшем военном руководстве россии направлены на то, чтобы снизить активность ЧВК. По оценке ГУР, санкции и признание ЧВК «Вагнера» транснациональной преступной организацией уменьшат денежные потоки, которые они смогут использовать для войны против Украины.