На Донбассе минометная батарея николаевских морпехов сорвала попытку наступления оккупантов

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28.01.2023 11:06

Минометная батарея 36-й ОБрМП при поддержке аэроразведки 501-го ОБМП сорвала наступление живой силы противника на позиции ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Facebook.

«Штурмовая группа рашистов в очередной раз совершила «шаг доброй воли» на Востоке. Аэроразведка 501 отдельного батальона морской пехоты обнаружила наступление вражеской живой силы на позиции морпехов в Донецкой области. «Принять непростое решение» отправленным на убой российским солдатам помог 120-мм калибр минометной батареи 36-й ОБрМП», - говорится в сообщении.

Фотофакт