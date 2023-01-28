На Донбассе минометная батарея николаевских морпехов сорвала попытку наступления оккупантов

Минометная батарея 36-й ОБрМП при поддержке аэроразведки 501-го ОБМП сорвала наступление живой силы противника на позиции ВСУ в Донецкой области.

Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Facebook.