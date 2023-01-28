На Донбассе минометная батарея николаевских морпехов сорвала попытку наступления оккупантов

Минометная батарея 36-й ОБрМП при поддержке аэроразведки 501-го ОБМП сорвала наступление живой силы противника на позиции ВСУ в Донецкой области.
Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Facebook.
«Штурмовая группа рашистов в очередной раз совершила «шаг доброй воли» на Востоке. Аэроразведка 501 отдельного батальона морской пехоты обнаружила наступление вражеской живой силы на позиции морпехов в Донецкой области. «Принять непростое решение» отправленным на убой российским солдатам помог 120-мм калибр минометной батареи 36-й ОБрМП», - говорится в сообщении.