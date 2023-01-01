СБУ разоблачила коллаборантов, которые пытались устроиться в украинские госучреждения

СБУ разоблачила враждебных приспешников, которые пытались устроиться в местные органы государственной власти в приграничных регионах Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

В ходе следственно-оперативных действий задержаны два бывших «должностных», созданных рашистами «отделений пенсионного фонда лнр» в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганщины.

Злоумышленники прибыли на подконтрольную украинским властям территорию, получив статус переселенцев с Востока Украины.

Скрывая свое сотрудничество с врагом, один из них пытался устроиться в региональном подразделении Пенсионного фонда.

Другой коллаборант – планировал войти в состав управления финансов одной из районных военных администраций вблизи границы с рф.

В случае успешной реализации враждебных планов приспешники агрессора могли получить доступ к закрытой информации для дальнейшей передачи российским оккупантам.

Впрочем, контрразведчики СБУ своевременно уличили коллаборантов и задокументировали их преступные действия.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Материалы производства направлены в суд.

Напомним, как в Сумах СБУ задержала вражеского агента, пытавшегося устроиться в управление оборонной работы ОВА.

Также напомним, как житель Снигиревки, подозреваемый в коллаборационизме, пытался подкупить сотрудника следственного подразделения СБУ для избежания уголовной ответственности. Его задержали при передаче части денег.