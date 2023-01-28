В разведке Британии заявили, что рф дезинформирует о количество убитых оккупантов в Макеевке – их более 300 человек

В публичных заявлениях россии повсеместно присутствует дезинформация. Один из таких примеров - количество погибших при ударе ВСУ по базе российских оккупантов в Макеевке в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что тогда в оккупированной Макеевке Донецкой области российские войска потеряли более 300 солдат. По оценкам британской разведки, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены.

Отмечается, что после этого удара министерство обороны россии предприняло редкий шаг, публично признав, что оно понесло потери, заявив, что 89 человек погибли.

«Российские официальные лица, вероятно, пришли к выводу, что избегать комментариев в условиях широко распространенной критики в адрес российского командования по поводу инцидента было невозможно», - отмечает разведка Британии.

Британцы отмечают, что разница между числом жертв, признанных россией, и вероятным истинным общим количеством ликвидированных оккупантов подчеркивает повсеместное присутствие дезинформации в публичных заявлениях россии.

«Обычно это происходит из-за сочетания преднамеренной лжи, санкционированной высшим руководством, и передачи неточных отчетов более младшими чиновниками, стремящимися преуменьшить свои недостатки в российской культуре «обвинить и уволить», - говорится в утренней сводке разведки.

Отмечается, что 31 декабря по зданию ПТУ в Макеевке, которое россия почти наверняка захватила для использования в военных целях, нанесен удар. Здание полностью разрушено и, как заявили в минобороны россии, там погибли 89 российских военнослужащих.

Также сообщалось, что россия пытается переложить вину за уничтожение оккупантов в Макеевке на чиновников «днр», – ISW.

К тому же, в британской разведке заявили, что уничтожение оккупантов в Макеевке говорит о непрофессионализме армии рф.