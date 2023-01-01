Данила показал видео, как тренируются николаевские «хищники»

Начальник управления патрульной полиции Никоалевской области Виталий Данила показал, как тренируются николаевские «хищники» - подразделение, участвующее в боевых действиях.

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

«Если есть свободное время, его нужно проводить с пользой! Проведение тренировки николаевских хищников по разным видам вооружения, и это еще не все виды вооружения…», - написал Данила.

Следует добавить, что подразделение сформировано, в частности, из патрульных полицейских, принимающих участие в боевых действиях с первых дней полномасштабного вторжения российской федерации в Украину.