Еще трое боевиков «днр» получили от 10 до 15 лет тюрьмы

Еще трое боевиков «днр» получили от 10 до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В суде доказали, что в феврале 2022 года житель Шахтерска, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно перешел на сторону врага и вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, подконтрольного так называемой «днр».

В должностях стрелка и командира отдельных подразделений человек выполнял преступные приказы военного руководства рф. Он осуществлял оборону определенных боевых позиций, дежурил и обеспечивал контрольно-пропускные функции на блокпостах.

Он участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины в Пологовском районе.

В августе 2022 года в ходе боевых действий вблизи села Приютное Запорожской области военнослужащие ВСУ взяли его в плен.

Приговором суда боевик так называемой «днр» признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

По десять лет за решеткой получили двое участников НЗФ рф, которые воевали против ВСУ в Донецкой области.

В суде доказано, что в августе 2014 житель пгт Пантелеймоновка Горловского района вступил в ряды «1-й Гв. ОМСБр днр», где вступил в должность водителя-электрика командно-штабной машины взвода связи.

Находясь по месту дислокации подразделения в Старобешевском районе, он обслуживал технику участников НЗФ. Также «служил» механиком в «5 ОМСБр «Оплот».

Второй осужденный – житель Камчатского края рф прибыл на временно оккупированную территорию Донецкой области в октябре 2015 года. Он воевал против Вооруженных Сил Украины в составе «11-й Гв. ОМСП батальона «Восток» «днр».

Как старший стрелок участвовал в боевых действиях в районе села Пески Ясиноватского района.

Судом этих двух признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины).