В полиции показали работу групп по идентификации жертв оккупантов - только на одной Харьковщине неопознанными остаются 400 тел

Работа по идентификации тел погибших украинцев в результате вооруженной агрессии рф продолжается ежедневно.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

В ведомстве показали работу харьковских криминалистов полиции. С начала деятельности на очищенных от российских оккупантов территориях Харьковщины им удалось идентифицировать 199 тел, обнаруженных в братских могилах, на улицах, в домах, стихийных захоронениях. Среди них – замученные, расстрелянные украинцы.

«Обычно с помощью генетической экспертизы можно идентифицировать убитых. Специалисты-криминалисты отбирают образцы ДНК от родственников погибших. И с помощью мобильных ДНК-лабораторий на месте происшествия проводят исследование и подробный обзор изъятых биологических образцов. Эти ДНК-лаборатории позволяют в течение 105 минут выделить ДНК-профиль погибшего и сравнить его с изъятыми у родственников образцами», – рассказали в Нацполиции.

Также отмечается, что только в Харьковской области остаются неидентифицированными еще более 400 тел погибших людей, обнаруженных на деоккупированных территориях.