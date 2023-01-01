Расследователи Bellingcat при помощи фото и видео в сети выявили место, откуда оккупанты нанесли серию ударов по Николаеву

Команда расследователей при помощи фото и видео вычислила одно из вероятных мест, откуда оккупационная армия обстреливала Николаев. Речь идет об обстреле 4 апреля 2022 года, когда российская реактивная артиллерия нанесла удар по городу кассетными боеприпасами.о Николаев

Об этом сообщается на сайте Bellingcat.

В ночь на 3 апреля обстрелу подверглись торговый центр «Фуршет» и близлежащая городская больница. Местные СМИ опубликовали изображения в своих каналах Telegram около полуночи. В 8:03 утра 4 апреля «Преступности.НЕТ» очевидцы сообщили о повреждении жилых массивов в Заводском районе. Позже, во второй половине дня 4 апреля, последовало второе нападение, в ходе которого были атакованы торговый центр и детская больница. Оба были расположены в густонаселенных жилых районах.

По данным прокуратуры Николаевской области, в результате терактов погибли 12 человек, 41 пострадал.

После обстрелов в соцсетях стали появляться видео запусков ракет, а загрузившие их утверждали, что стреляли в сторону Николаева. Тщательный просмотр одного из этих видео позволил команде Bellingcat установить место запуска ракет, которое, вероятно, стояло за дневным нападением на торговый центр и детскую больницу. Пока неясно, были ли причастны именно эти установки к утренней атаке и были ли они с того же места.

Остатки снарядов соответствовали 300-мм реактивным кассетным боеприпасам типа 9М55К , которые, по данным Bellingcat, были одними из наиболее часто используемых в Украине после вторжения рф. Эти ракеты запускаются 300-мм пусковыми установками, такими как реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-30 «Смерч».

The paediatric hospital shown in this surveillance footage is about 800m from another attack in Mykolaiv yesterday that killed multiple people near a shopping strip at 46.943047, 32.055330: https://t.co/iV07BMbjYY https://t.co/4hAqMu4hGO pic.twitter.com/dsJnk61MMy — Jake Godin (@JakeGodin) April 5, 2022

Изображения с такими обломками, которые появились в сети сразу после взрывов, были геолоцированы и нанесены на карту Google, показывающую расположение пострадавших районов и концентрацию огня в центре Николаева. Эти места ударов выстраивались вдоль оси с северо-запада на юго-восток, пока грузовая капсула и секция ракеты не упали на землю.

Затем эти местоположения можно было бы использовать для сужения возможных траекторий снарядов, представленных двумя красными линиями. Эти линии пересекались в том месте, где была геолокирована грузовая часть ракеты. Определив возможную систему вооружения, расследователи нарисовали вокруг центра города круг диаметром 70 и 90 километров, что, согласно веб - сайту российского оборонного экспортера «Рособоронэкспорт», является максимальной дальностью стрельбы 300-мм реактивными снарядами кассетного типа.

Следовательно, ракеты, поразившие Николаев в тот день, скорее всего, были запущены откуда-то из заштрихованного красного треугольника на карте.

Некоторые видео пусков боеприпасов с Херсонщины появились на нескольких Telegram-каналах. Позже они появились на ресурсах российских пропагандистов.

На одном из видео были показаны два здания с солнечной панелью на переднем плане. Оператор, похоже, стоял на дороге общего пользования в деревне, что позже определили по спутниковым снимкам. Ракетная установка была видна на заднем плане, на вершине холма на другой стороне долины от камеры. Его силуэт напоминает обычную РСЗО (реактивную систему залпового огня) советского производства, такую ​​как БМ-30 «Смерч».

Учитывая, что несколько каналов, разместивших это видео, заявили, что пусковая установка стреляла в сторону Николаева, это дало подсказку относительно направления камеры. Также, принимая во внимание положение солнца, это видео было ориентировано примерно на юг.

Если бы видео можно было привязать к району в пределах нашей вышеупомянутой зоны поиска, основываясь на дальности 300-мм ракет кассетных боеприпасов, это был бы кандидат на запуск, который поразил Николаев днем.

Однако, поскольку также возможно, что на этом видео был показан другой запуск или предполагаемые траектории были неверными, был проведен поиск далеко за пределами целевой области, обозначенной красным конусом.

В дальнем конце 70-километровой области поиска нашли совпадение, просмотрев картографические сервисы и сопоставив положения объектов, зафиксированных на видео. Обесцвеченные узоры на крышах, расположение дымоходов, солнечных батарей и сад на переднем плане позволили убедиться, что совпадение правильное.

Теперь мы знали, что видео было снято в предполагаемой зоне запуска — красном конусе.

Кадр был проанализирован и с него Bellingcat создали визуализацию, которая дополнительно позволила уточнить информацию путем сравнения со спутниковыми снимками, узнать время съемки при помощи размеров тени от солнца.