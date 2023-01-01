Депутат Закарпатского облсовета опубликовала карту Закарпатья в цветах флага Венгрии

Депутат Закарпатского областного совета от проорбановской партии КМКС Юдита Петеи на своей странице в Facebook разместила фото карты Закарпатской области, половина которой выкрашена в цвета венгерского флага.

Об этом сообщает издание mukachevo.net.

Это произошло на фоне ее порывов к обвинениям о притеснениях этнических венгров в Закарпатье. Что является продолжением венгерской и русской пропаганды.

«Правда, позже депутат удалила фото со своей страницы, очевидно, поняв, что оно как минимум неуместно, а также будет нести последствия. Даже такой, будто незначительный эпизод, показывает то, что политики партии КМКС видят Закарпатье частью "Великой Венгрии", а Орбана своим духовным лидером, несмотря на его пророссийскость и враждебные Украине взгляды», - пишет издание.

Обновлено 16:46 Сама Юдита Петеи отрицает, что размещала фото, и назвала скриншоты фейком, который распространил Виктор Балога.





Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште изложил свою позицию по поводу текущей ситуации российско-украинской войны, из которой следует, что он не верит в победу Украины и считает, что она постепенно превращается в неуправляемую руину .

По словам Орбана, цель россии – превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней «как о призе». По его словам, россияне уже добились успеха в этом, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является «ничейной землей».