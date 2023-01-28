В Минагрополитики заявили, что из-за российского вторжения посевные площади Украины уменьшились на 25%

Ожидаемая посевная площадь всех категорий хозяйств на подконтрольной территории Украины под урожай 2023 года должна составлять 21,8 млн га, что на 6,8 млн га меньше показателя 2021 года (28,6 млн га).

Об этом сообщило Минагрополитики.

«Если мы говорим о посевной кампании, то пока не можем использовать около 25% площадей из-за ведения боевых действий или временной оккупации территорий», – сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, после деоккупации уйдет много времени на разминирование и очищение территорий.

«То, что покидает оккупант, требует, по меньшей мере, несколько месяцев, а то и до года для возвращения к производству», – сказал он.

Высоцкий добавил, что еще часть площадей не удалось засеять из-за неблагоприятных погодных условий. Поэтому весной нужно покрыть дефицит не посеянных озимых.

Он признал, что сейчас трудно прогнозировать валовые сборы сельскохозяйственных культур, которые будут значительно зависеть от погодно-климатических условий во время проведения комплексов полевых работ, а также финансового и материально-технического обеспечения конкретного сельскохозяйственного товаропроизводителя. В том числе – от семян и удобрений. Уже сейчас можно спрогнозировать уменьшение их внесения в 50% научно-обоснованных норм из-за удорожания. А использование более дешевых технологий провоцирует уменьшение производства.

Высоцкий констатировал, что ключевой проблемой для аграриев остается дорогостоящая логистика. Также, по его словам, негативное влияние на агросектор оказывает энергетический кризис.

Ранее в Минагрополитики прогнозировали, что по итогам 2023 года физическое сокращение урожая в Украине составит 10-15%. При этом приоритетными у аграриев становятся масличные культуры – рапс и подсолнечник, а также соя.

Напомним, что в странские аграрии в 2022 году намолотили около 49 млн тонн зерна.